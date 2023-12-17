Ударний дрон Scythe Attack – це відповідь України російським "Шахедам" – Forbes

Новий український штурмовий дрон AQ 400 "Коса" (Scythe) це відповідь України на російські "Шахед"-131/136.

Про це пише американський журнал Forbes.

Новий тип ударних БПЛА дальнього радіусу дії з України вже починає завдавати ударів по росіянах, пише видання.

БпЛА виробляє Terminal Autonomy по 50 штук щомісячно, але вже до другого кварталу 2024-го планується випуск 500 штук на місяць.

"Наша мета - виробляти 1000 одиниць продукції щомісяця. Але масштабуватися всього за один квартал нереально", - розповів співзасновник Франсиско Серра-Мартінс.

Корпус безпілотника зроблений з фрезерованих листів фанери, зібраних на меблевих фабриках, що, за словами творців, вигідніше для масового виробництва, ніж 3D-друк або використання таких матеріалів, як скловолокно. Дрон спроектований таким чином, щоб його можна було виробляти без залучення кваліфікованої робочої сили, що дозволить легко нарощувати обсяги без тривалого технічного навчання.

Базовий планер Scythe коштує близько 15 тисяч доларів, враховуючи рекомендації та інші доповнення ця сума може зрости до $30 тисяч.

Новий дрон має запас ходу Scythe - близько 750-900 км, в залежності від варіанту двигуна.

Цього достатньо, щоб у межах досяжності опинилася величезна територія росії і весь окупований Крим.

Крейсерська швидкість дрона - близько 140 км/год, а максимальна кінцева - 200 км/ч. Scythe несе 42-кг боєголовку, як і "шахед".

За словами засновника компанії, стандартним боєзарядом є українська термобарична боєголовка масового виробництва або пара 122-мм артснарядів, які розкидають шрапнель по великій площі.