Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Удари німецькою зброєю по рф не загрожують ескалацією – Шольц

04 червня 2024, 10:53
Удари німецькою зброєю по рф не загрожують ескалацією – Шольц
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що право України бити західною зброєю по цілях у росії лише дасть змогу Києву захистити свої великі міста.

Про це повідомляє німецький мовник DW.

Шольц не вважає, що можливість завдавати ударів по військових цілях на території рф зброєю, яку постачає Німеччина, призведе до ескалації. 

"Як сказав президент США - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - сказав канцлер. 

Він додав, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини. 

Але Шольц запевнив громадян ФРН, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення". 

В кінці травня уряд Німеччини дозволив Україні використовувати зброю, що поставляється їй Німеччиною, для завдання ударів по цілях на території рф. 

Офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт в заяві пояснив зміну позиції Берліна в цьому питанні почастішанням атак армії рф у Харківській області, які "готували, координували та здійснювали" з позицій, безпосередньо прилеглих до російського кордону. 

"Україна має право відповідно до міжнародного права захищатися від цих нападів", - сказав Гебештрайт.

311 травня ми повідомили, що Федеральний уряд Німеччини дозволяє Україні атакувати цілі в росії з німецької зброї.
Німеччинавійна в Україніудари по рф

Останні матеріали

Політика
"Вони скривдили нашого Дональда". Пропагандони путіна явно засмучені судовим вироком Трампу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 червня 2024, 11:58
Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер
Політика
Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер
Переклад iPress – 04 червня 2024, 00:27
Геноцид, сутінки європейських демократій, відродження фашизму в Європі. Що станеться, якщо рашизм переможе – The Telegraph
Політика
Геноцид, сутінки європейських демократій, відродження фашизму в Європі. Що станеться, якщо рашизм переможе – The Telegraph
Переклад iPress – 03 червня 2024, 16:03
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії у Харківській наступальній операції – Філліпс О'Брайен
Політика
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії у Харківській наступальній операції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 червня 2024, 12:29
Чим вимірюється російський успіх на фронті. Зомбі на Заході,
Політика
Чим вимірюється російський успіх на фронті. Зомбі на Заході, "всезбиваюче" російське ППО та шведські літаки для України – Том Купер
Переклад iPress – 03 червня 2024, 05:42
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Політика
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Переклад iPress – 31 травня 2024, 12:05
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 31 травня 2024, 08:27
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Політика
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Переклад iPress – 30 травня 2024, 15:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється