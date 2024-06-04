Удари німецькою зброєю по рф не загрожують ескалацією – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що право України бити західною зброєю по цілях у росії лише дасть змогу Києву захистити свої великі міста.

Про це повідомляє німецький мовник DW.

Шольц не вважає, що можливість завдавати ударів по військових цілях на території рф зброєю, яку постачає Німеччина, призведе до ескалації.

"Як сказав президент США - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - сказав канцлер.

Він додав, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини.

Але Шольц запевнив громадян ФРН, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".

В кінці травня уряд Німеччини дозволив Україні використовувати зброю, що поставляється їй Німеччиною, для завдання ударів по цілях на території рф.

Офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт в заяві пояснив зміну позиції Берліна в цьому питанні почастішанням атак армії рф у Харківській області, які "готували, координували та здійснювали" з позицій, безпосередньо прилеглих до російського кордону.

"Україна має право відповідно до міжнародного права захищатися від цих нападів", - сказав Гебештрайт.