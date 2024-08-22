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Удари по аеродрому "Саваслейка" знищили до 50% російських МіГів – ЗМІ

22 серпня 2024, 19:12
Удари по аеродрому
МІГи мають специфічність через яку росіяни приблизно раз на рік втрачають повітряну бойову одиницю через самозагоряння двигунів.

Завдяки успішним ударам ЗСУ по аеродрому "Саваслейка" могло бути знищено від 25 до 50% МіГів росіян. 

Такі цифри назвав головний редактор Defence Express Олег Катков у ефірі NV.

За його словами, в інтерв’ю американському виданню очільник ГУР Кирило Буданов вже офіційно заявив про знищення літака Міг-31 під час удару 16 серпня по "Саваслейці".

"Відносно кількості пошкоджених літаків, то українські видання, посилаючись на власні джерела, називали доволі серйозні цифри. Тому що, можливо, мова йде про те, що пошкоджено до шести МіГ-31. Це дуже  серйозна цифра, тому що, за оптимістичними оцінками, у РФ приблизно 24 МіГ-31К. І якщо один знищений – це вже супер, а ще пошкоджено 6, то мова йде про 25% таких машин. А враховуючи, що за більш реалістичною оцінкою, їх там взагалі 12, тобто одна ескадрилья, то це вже 50%. І це дуже-дуже серйозні втрати", - сказав Катков. 

Він додав, що підняв всі попередження про загрози, які були оприлюднені Повітряними Силами останнім часом, і з цього видно, що зльотів з "Саваслейки" та загрози МіГ-31К дуже давно не було.

"Тобто десь, можливо, щось якось та співпало. Будемо сподіватись, що там мова йде не про те, що літаки уражені і вони зможуть у короткій перспективі бути полагоджені. Тобто результат приголомшливий, якщо дійсно мова йде про знищений повністю МіГ-31К, про можливість ураження ще 6 машин. Тоді це асторономічний успіх", - вважає Катков.

Експерт зазначив, що МіГ-31 вже  не виробляється російською федерацією, тобто будь яка втрата цієї машини незворотня і це пов'язано з технічними особливостями літака.

"Машина дуже специфічна, стара. В неї специфічне паливо – тільки для неї. Доволі розповсюджена проблема-хвороба, яка не була вилікувана у Міг-31, – це їхні двигуни, які регулярно горять. Прямо в польоті. І для розуміння, відпрацювання посадки на одному працюючому двигуні, а інший-який палає, - це стандартна вправа, якій починають вчитися пілоти одразу з опануванням цього літака. Десь раз на рік в поточних умовах у РФ втрачають МіГ-31 - не 31К, а інші в них є – перехоплювачі. І один на рік вони втрачають через пожежу двигунів. Тобто двигун починає горіти і машина не дотягує до аеродрому", - підсумував Катков.

Міг-31К це конверсія якраз під носій "Кинжалу" і після відповідного пристосування до ракет латак вже не може виконувати будь-які інші завдання.

"За наявною інформацією, під час робіт над 31К, скоріш за все через питання вантажопід’ємності цієї машини, знімається частина бортового радіолокаційного оснащення, включно з радіолокаційною станцією, і знімаються навіть пілони та кріплення для них, щоб полегшити машину, щоб вона могла підняти та розігнати "Кинжал". Зворотній шлях після переробки літака МіГ у 31К майже неможливий", - сказав Катков.

Вчора, 21 серпня, стало відомо, що дрони ГУР атакували аеродром "Саваслейка" у росії: знищено три літаки.

 

війна в Українівтрати рфСаваслейка

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