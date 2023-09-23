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ПОЛІТИКА

Удари по Криму свідчать про плани ЗСУ – Буданов

23 вересня 2023, 09:07
Удари по Криму свідчать про плани ЗСУ – Буданов
Фото: РБК-УКРАЇНА
Україна наносить удари по військовим об’єктам на півострові.

Події, які відбуваються в тимчасово окупованому росією Криму, опосередковано вказують на подальший перебіг контрнаступу Збройних сил України.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у інтерв’ю для The WarZone.

Відповідаючи на питання, чи вірить він, що Україна поверне Крим цього року, Буданов зазначив, що події на півострові «опосередковано вказують» на плани українських командирів.

"Наша контрнаступальна операція розпочалася на початку літа і триває досі. Я не є головнокомандувачем Генерального штабу, проте, говорячи про Крим, ви не могли не помітити, що з середини серпня відбувається певна активізація щодо півострову і це може опосередковано підказати вам відповідь на ваше запитання", - зазначив керівник ГУР.

Він зауважив, що українські удари спрямовані на військову інфраструктуру та об’єкти російських окупантів. Зокрема ЗСУ вражають системи ППО.

Унаслідок атак ми робимо дірки в загальному покритті російського ППО. Ці дірки використовуються для інших цілей. Окрім того, ми виснажуємо їхні запаси зенітних ракет, оскільки вони не безмежні. А з політичної точки зору, ми також демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО, що робить їх менш цінними на світових ринках озброєнь», - підсумував Буданов.

Нагадаємо, ЗСУ атакувати штаб Чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі. За інформацією Буданова, загинули щонайменше дев’ять вищих офіцерів, ще 16 дістали поранення.

БудановвійнаКрим

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