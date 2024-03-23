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Удари ЗСУ порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ – розвідка Британії

23 березня 2024, 15:05
Удари ЗСУ порушили роботу щонайменше 10% потужностей російських НПЗ – розвідка Британії
Українські удари безпілотниками з застосуванням дронів по російських нафтопереробних заводах спричиняють фінансові витрати для росії і впливають на внутрішній паливний ринок.

Про це Міністерство оборони Британії написало в соцмережі X (Twitter).

"Нещодавні удари проти нафтопереробних заводів, ймовірно, призвели до порушення роботи щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. Залежно від ступеня пошкодження капітальний ремонт може потребувати значного часу і витрат. Санкції, найімовірніше, призведуть до збільшення часу і витрат на заміну обладнання", - йдеться в дописі. 

Тиждень тому представник української розвідки заявив, що Україна успішно завдала удару по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотних літальних апаратів, а 15-16 березня українські ЗМІ повідомили, що атак зазнали також три великі нафтопереробні заводи в Самарській області на півдні росії.

Найвіддаленіші об'єкти, які були атаковані, розташовані за 900 км від України, а це яскраво демонструє радіус дії атак українських БПЛА.

"За словами представника Міненерго Росії, планів щодо розгортання ЗРК "Панцир" для захисту нафтопереробних заводів немає. Однак, з огляду на розміри і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", - додали у розвідці. 

Нагадаємо, що сьогодні зранку в росії дрони атакували черговий НПЗ

Сьогодні вночі на нафтопереробному заводі поблизу міста Новокуйбишевськ Самарської області рф сталася пожежа.

 
РосіяНПЗРозвідка Британії

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