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ПОЛІТИКА

Удосконалення санкцій: США збільшують тиск на росію через фінансових посередників

22 грудня 2023, 13:58
Удосконалення санкцій: США збільшують тиск на росію через фінансових посередників
Фото: Білий дім
За його словами, кремль витратив чимало часу та ресурсів, спрямовуючи свої розвідувальні служби на пошук способів ухилення від санкцій та експортного контролю.

Президент США Джо Байден має намір сьогодні посилити санкції проти росії. Вторинні санкції дозволять переслідувати фінансових посередників у країнах, які допомагають обходити санкції.

Про це заявив високопосадовець адміністрації Байдена, повідомляється на сайті Білого дому.

"Байден має намір підписати новий указ, який посилить санкції США проти росії, приділивши особливу увагу фінансовим посібникам у російській війні", - сказав він.

За його словами, кремль витратив чимало часу та ресурсів, спрямовуючи свої розвідувальні служби на пошук способів ухилення від санкцій та експортного контролю. Були створені посередники та підставні компанії, які використовували фінансових посередників, щоб обійти обмеження та отримати критично важливі компоненти для війни. Це такі товари, як напівпровідники, верстати, хімічні прекурсори, шарикопідшипники та оптичні системи.

За останній рік США та глобальна коаліція викрили та припинили мережі ухилення від санкцій, ввівши санкції або включивши до списку сотні підставних компаній, посередників та російських компаній, які роблять дії щодо переміщення таких деталей, повідомив представник.

"Цей інструмент буде першим, який дозволить нам використати вторинні санкції для переслідування фінансових установ", - сказав він.

Представник адміністрації Байдена заявив, що протягом останніх двох років США говорили з країнами та банками про важливість забезпечення того, щоб вони не надавали матеріальної підтримки російській економіці. "І з підписанням президентом указу у нас з'явився інструмент, який дає змогу притягнути їх до відповідальності", - сказав він.

"Ми сподіваємося стримати нашу обіцянку, дану українському народу, що поки росія продовжує вторгнення в Україну, ми продовжуватимемо використовувати санкції та експортний контроль, щоб притягнути росію до відповідальності", - додав представник Білого дому.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена сигналізує європейським партнерам про зацікавленість у використанні для допомоги Україні заморожених на Заході коштів російського центрального банку, які оцінюються у суму понад 300 мільярдів доларів. У ЄС досі сумніваються у політичній доцільності та юридичному обґрунтуванні цього кроку.  

Байденсанкціі проти росіївійна в Україні

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