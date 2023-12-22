Адміністрація Байдена підтримує конфіскацію $300 мільярдів російських активів – NYT

Вашингтон тисне на партнерів по G7, щоб розробити стратегію використання цих коштів до 24 лютого 2024 року.

Адміністрація президента США Джо Байдена сигналізує європейським партнерам про зацікавленість у використанні для допомоги Україні заморожених на Заході коштів російського центрального банку, які оцінюються у суму понад 300 мільярдів доларів. У ЄС досі сумніваються у політичній доцільності та юридичному обгрунтуванні цього кроку.

Про це повідомляє The New York Times.

"[Адміністрація Байдена] розпочала термінові переговори з союзниками про використання цих коштів для допомоги Україні у воєнних діях у момент, коли фінансова підтримка зменшується", – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що донедавна міністр фінансів США Джанет Єллен стверджувала, що без рішення Конгресу конфіскація цих коштів «не є чимось, що є юридично дозволеним у Сполучених Штатах». Деякі американські високопосадовці також висловлювали занепокоєння, що країни світу не захочуть зберігати свої кошти у Федеральній резервній системі Нью-Йорка або в доларах, якщо Сполучені Штати створять прецедент конфіскації цих коштів.

Але адміністрація Байдена в координації з G7 почала переглядати питання про те, чи може вона використати наявні повноваження, або ж їй слід звернутися до Конгресу з проханням прийняти рішення про використання коштів. Підтримка такого рішення в Конгресі зростає, що дає адміністрації Байдена оптимізм щодо того, що вона може отримати необхідні повноваження, зазначає NYT.

Переговори між міністрами фінансів, керівниками центральних банків, дипломатами та юристами активізувалися в останні тижні, кажуть чиновники, і адміністрація Байдена тисне на Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію, щоб вони розробили стратегію до 24 лютого – до другої річниці вторгнення.

NYT зауважує, що Байден ще не підписав стратегію, і багато деталей залишаються предметом гострих дискусій. Політики повинні визначити, чи будуть ці гроші спрямовані безпосередньо в Україну, чи будуть використані на її користь в інший спосіб. Вони також обговорюють, які запобіжники можуть бути пов'язані з цими коштами, наприклад, чи можуть вони бути використані лише на реконструкцію та бюджетні цілі для підтримки української економіки, або ж, як і кошти, що обговорюються в Конгресі, вони можуть бути витрачені безпосередньо на військові зусилля.

Ці дискусії набули ще більшої гостроти після того, як Конгрес не зміг виділити пакет військової підтримки України до кінця року і його ухвалення, через суперечки республіканців у Конгресі та Білого дому, виглядає туманно.

Раніше повідомлялось, що G7 наближається до рішення про конфіскацію заморожених російських коштів.