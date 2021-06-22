УФС і CASES запустили навчальну програму для стартапів

Український фонд стартапів (УФС) спільно з спільнотою креативних організацій CASES запустив безкоштовний курс для стартапів, які планують взяти участь в програмі фінансування УФС - "Гранти Українського Фонду Стартапів".

Про це AIN.UA повідомили в прес-службі фонду. Курс стане доступним з 5 липня 2021 року.

Про що курс

Повідомляється, що мета курсу - розповісти стартапам про можливості, які надає Фонд, а також допомогти краще підготуватися до Пітч. Подібна підготовка допоможе командам максимально підвищити свої шанси на отримання фінансування, вважають в УФС.

Курс складається з чотирьох модулів:

отримання грантів;

процес взаємодія стартапу з Фондом;

підготовка пітчу;

особливості підписання грантової угоди та звітності за грантом.

Навчальна програма безкоштовна, уроки будуть проходити онлайн на платформі CASES. Згідно з анонсом, вона включає 8 етапів, 8 відеолекцій, 10 статей, а також інструкції по самонавчання. Лекторами виступають провідні фахівці Фонду.

Програма

Фото: СASES

Крім цього, курс включає перелік стартап-літератури, приклади успішних Пітч і рекомендації з підготовки презентації для інвесторів. За фактом проходження курсу учні отримають відповідний сертифікат. "До цього курсу ми зуміли підійти з розумінням обох сторін - стартапа і Фонду. І така унікальна позиція, сподіваюся, дозволить українським стартапам більш ефективно і осмислено готуватися до пітчинг своєї ідеї", - прокоментував Анатолій Попель, засновник і керівник платформи CASES.

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