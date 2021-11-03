Український стартап створює апарат для продовження терміну експлуатації супутників

Перший демо-політ пристрою запланований на 2023 рік

Український стартап Kurs Orbital, одним із співзасновників якого є ексголова Державного космічного агентства Володимир Усов, розробляє апарат для обслуговування комерційних геостаціонарних супутників.

За словами самого Усова, перший демо-політ пристрою запланований на 2023 рік, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що нині оператори виводять геостаціонарні супутники з експлуатації на орбіту-кладовище (знімають супутник з орбіти) за шість-вісім місяців до того, як у них закінчиться паливо.

Усов вважає, що послуги стартапу дозволять операторам тримати супутники в експлуатації упродовж кількох додаткових місяців та в цей час і далі отримувати дохід. Мало того, саме ці додаткові доходи можуть з легкістю окупити послугу з обслуговування супутників, яка коштуватиме від 10 до 15 млн дол.

Він очікує, що послуги зі зняття супутника з орбіти будуть становити від 60% до 70% бізнесу компанії.

Усов також запропонує операторам, які планують будувати нові супутники, послуги з продовження терміну служби, щоб супутники могли залишатися в експлуатації упродовж 20 або більше років.

Нагадаємо, що незабаром польоти в космос стануть проблематичними