Український стартап створює апарат для продовження терміну експлуатації супутників
За словами самого Усова, перший демо-політ пристрою запланований на 2023 рік, повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що нині оператори виводять геостаціонарні супутники з експлуатації на орбіту-кладовище (знімають супутник з орбіти) за шість-вісім місяців до того, як у них закінчиться паливо.
Усов вважає, що послуги стартапу дозволять операторам тримати супутники в експлуатації упродовж кількох додаткових місяців та в цей час і далі отримувати дохід. Мало того, саме ці додаткові доходи можуть з легкістю окупити послугу з обслуговування супутників, яка коштуватиме від 10 до 15 млн дол.
Він очікує, що послуги зі зняття супутника з орбіти будуть становити від 60% до 70% бізнесу компанії.
Усов також запропонує операторам, які планують будувати нові супутники, послуги з продовження терміну служби, щоб супутники могли залишатися в експлуатації упродовж 20 або більше років.
Нагадаємо, що незабаром польоти в космос стануть проблематичними
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