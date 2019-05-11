Угода Bakcell з купівлі "Vodafone Україна" передбачає припинення відносин контролю з продавцем

Згідно з документом, наразі ТОВ "Bakcell" не здійснює господарської діяльності на території України. Його контролюють фізособа - громадянин Азербайджану та суб'єкти господарювання - нерезиденти України, що утворюють групу Bakcell

Як зазначено в рішенні Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 24 жовтня 2019 року, оприлюдненому на сайті відомства у вівторок, учасники угоди вже домовилися про зобов'язання люксембурзької "дочки" МТС Allegretto Holding Sarl протягом трьох років утримуватися від конкуренції з "Vodafone Україна" на території України.

Група продавця в угоді з купівлі азербайджанським телеком-оператором ТОВ "Bakcell" нідерландської компанії Preludium B.V., що володіє другим за величиною українським оператором мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), припинить відносини контролю над Preludium B.V., повідомляє "Інтерфас-Україна".

Як зазначено в рішенні Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 24 жовтня 2019 року, оприлюдненому на сайті відомства у вівторок, учасники угоди вже домовилися про зобов'язання люксембурзької "дочки" МТС Allegretto Holding Sarl протягом трьох років утримуватися від конкуренції з "Vodafone Україна" на території України.

Крім того, ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" зобов'язується не переманювати співробітників (за винятком випадків, узгоджених між сторонами) і постачальників "Vodafone Україна".

Згідно з документом, наразі ТОВ "Bakcell" не здійснює господарської діяльності на території України. Його контролюють фізособа - громадянин Азербайджану та суб'єкти господарювання - нерезиденти України, що утворюють групу Bakcell.

Bakcell - заснований у 1994 році азербайджанський оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані, працює в стандартах GSM, UMTS і LTE.

Мережа Bakcell складається більше ніж із 7,5 тис. базових станцій, охоплює 93% території (виключаючи окуповані території) і 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн абонентів.

"Vodafone Україна" - другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні - за підсумками 2018 року скоротив чистий прибуток на 18,1% порівняно з 2017 роком, до 1,8 млрд грн. У компанії пояснюють це збільшенням витрат внаслідок активного розгортання мереж 4G та 3G.

"Vodafone Україна" на 100% належить Prelludium B.V. та є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Нагадаємо, що "Vodafone Україна" запрошує до тестування користувацького обладнання для мереж NB-IoT компанії з інших галузей.