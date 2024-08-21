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ПОЛІТИКА

Угода про припинення вогню в Газі на межі зриву – Politico

21 серпня 2024, 15:03
Угода про припинення вогню в Газі на межі зриву – Politico
Фото: Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images
Чиновники США висловлюють дедалі більшу стурбованість тим, що нинішня пропозиція може зазнати невдачі, як і попередні, і не призведе до припинення бойових дій або звільнення заручників.

Угода щодо припинення бойових дій у Газі, яку готували США, Ізраїль, Єгипет і Катар, опинилася на межі зриву. Попри підписану Ізраїлем угоду, рух Хамас у публічних заявах відмовився її прийняти, що ставить під загрозу подальші зусилля з мирного врегулювання.

Про це повідомляє Politico.

Чиновники США висловлюють дедалі більшу стурбованість тим, що нинішня пропозиція може зазнати невдачі, як і попередні, і не призведе до припинення бойових дій або звільнення заручників. Незважаючи на публічні заяви про близькість до підписання угоди, у приватних бесідах офіційні особи визнають, що ситуація складніша.

Переговори тривають, і цього тижня старший радник Білого дому з Близького Сходу Бретт Макгурк вирушить до Каїра для обговорення деталей угоди. Однак якщо Хамас не погодиться, це може призвести до подальшої ескалації конфлікту, включно зі зростанням насильства між Ізраїлем і "Хезболлою" та можливою прямою конфронтацією з Іраном.

"Ми не знаємо, чи хоче (лідер організації Хамас Яхья, - ред.) Сінвар цієї угоди. Але якщо ми не укладемо угоду, є шанс, що Іран нападе, і це переросте в повномасштабну конфронтацію", - сказав один із чиновників, знайомих із позицією Ізраїлю на поточних переговорах.

Міністр закордонних справ США Ентоні Блінкен назвав запропоновану угоду "можливо, найкращою та останньою можливістю" для припинення вогню та звільнення заручників. Проте розбіжності між Хамас та Ізраїлем, а також відсутність чіткого шляху до компромісу, створюють серйозні ризики для мирного врегулювання.

Якщо угоду не буде досягнуто, зростає ймовірність того, що Тегеран, який уже кілька тижнів сигналізує про готовність напасти на Ізраїль, виконає свої погрози. Це може призвести до прямої конфронтації між Ізраїлем та Іраном, чого США та їхні союзники намагаються уникнути з початку конфлікту 7 жовтня.

Сектор ГазиХАМАС

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