Угода про українські копалини наразі не обговорюється – мінфін США
Міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що угода щодо доступу до рідкісноземельних копалин України наразі не перебуває на порядку денному.
Про це Бессент сказав в інтервʼю телеканалу CBS.
"Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас був президент Франції Еммануель Макрон – чудова зустріч. У четвер у нас був прем'єр-міністр Кір Стармер – фантастична зустріч. Усі вони підтримали хід мирної угоди", - заявив міністр.
За його словами, Зеленський мав підписати економічну угоду, яка могла б поглибити співпрацю між двома країнами, проте цього не сталося.
"Все, що потрібно було зробити Зеленському – це прийти і підписати цю економічну угоду, тим самим ще раз підтвердивши цілковиту єдність між українським і американським народами. Але він вирішив зруйнувати все це", - додав Бессент.
Його спитали, чи тривають переговори щодо угоди, Бессент відповів, що "наразі ні".
Після суперечки в овальному кабінеті Трамп вирішив закінчити переговори із Зеленським після консультацій зі своїми радниками.