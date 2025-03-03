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Угода про українські копалини наразі не обговорюється – мінфін США

03 березня 2025, 11:17
Угода про українські копалини наразі не обговорюється – мінфін США
Фото: home.treasury.gov
В угоді мова йшла про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України.

Міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що угода щодо доступу до рідкісноземельних копалин України наразі не перебуває на порядку денному.

Про це Бессент сказав в інтервʼю телеканалу CBS. 

"Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас був президент Франції Еммануель Макрон – чудова зустріч. У четвер у нас був прем'єр-міністр Кір Стармер – фантастична зустріч. Усі вони підтримали хід мирної угоди", - заявив міністр. 

За його словами, Зеленський мав підписати економічну угоду, яка могла б поглибити співпрацю між двома країнами, проте цього не сталося.

"Все, що потрібно було зробити Зеленському – це прийти і підписати цю економічну угоду, тим самим ще раз підтвердивши цілковиту єдність між українським і американським народами. Але він вирішив зруйнувати все це", - додав Бессент.

Його спитали, чи тривають переговори щодо угоди, Бессент відповів, що "наразі ні".

Після суперечки в овальному кабінеті Трамп вирішив закінчити переговори із Зеленським після консультацій зі своїми радниками.

 

війна в Українімінфін СШАугода про копалини

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