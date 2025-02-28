Трамп вирішив закінчити переговори із Зеленським після консультацій зі своїми радниками – СNN

Зустріч, яка мала стати шансом для підписання важливої угоди між США та Україною щодо видобутку корисних копалин, завершилася гострою словесною перепалкою.

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення завершити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським після конфлікту в Овальному кабінеті. Зустріч, яка мала стати шансом для підписання важливої угоди між США та Україною щодо видобутку корисних копалин, завершилася гострою словесною перепалкою, що призвела до розриву діалогу між двома країнами.

Як повідомляє CNN, після сварки Трамп проконсультувався з віце-президентом США Джей Ді Венсом, сенатором Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бессентом та іншими ключовими радниками. Вони обговорили ситуацію, в якій Трамп і Венс звинуватили Зеленського в невдячності за допомогу США. Після цих консультацій Трамп ухвалив рішення, що український лідер "не в тому становищі, щоб вести переговори".

Дональд Трамп наказав передати повідомлення, що Зеленському пора йти, і незабаром після цього українці були змушені покинути Білий дім. Проте, як зазначає CNN, українці намагалися продовжити переговори, але їм було відмовлено. В той час, коли їжа для делегації вже стояла на візках у коридорі, їм було наказано залишити Білий дім, і планована спільна пресконференція була скасована.

Зеленський залишив Білий дім, хоча офіційний представник Білого дому заявив, що Трамп не виключає можливості подальших домовленостей з українським президентом. Однак, за його словами, Зеленському необхідно змінити своє ставлення, оскільки Трамп відчув «неповагу» через «риторику та поведінку» українського лідера.

Ця несподівана ескалація напруженості у відносинах між двома країнами стала шоком для міжнародної спільноти, адже саме ця зустріч мала стати важливим кроком до укладення угоди, що зміцнила б економічні зв'язки між США та Україною.