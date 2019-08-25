ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit) без угоди цілком можливий. Раніше політик стверджував, що шанси на подібний сценарій - один на мільйон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Угода щодо Brexit під загрозою, - Джонсон
Джонсон сказав, що "все залежить від наших друзів і партнерів з ЄС"
Борис Джонсон. Фото: theransomnote.com
На саміті G7 у Франції Джонсон сказав, що "все залежить від наших друзів і партнерів з ЄС", повідомляє "Громадське".
Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час саміту "Великої сімки" (G7) повідомить, що розмір відступних через Brexit без угоди складе не 39 млрд фунтів стерлінгів ($ 48 млрд), а 9 млрд фунтів стерлінгів ($ 11 млрд). Як повідомляє Mail on Sunday, ця сума може бути скорочена навіть більше - до 7 млрд фунтів стерлінгів ($ 8,6 млрд).
Нагадаємо, що президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки" (G7).
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