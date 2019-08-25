Угода щодо Brexit під загрозою, - Джонсон Джонсон сказав, що "все залежить від наших друзів і партнерів з ЄС"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit) без угоди цілком можливий. Раніше політик стверджував, що шанси на подібний сценарій - один на мільйон.

Борис Джонсон. Фото: theransomnote.com

На саміті G7 у Франції Джонсон сказав, що "все залежить від наших друзів і партнерів з ЄС", повідомляє "Громадське". Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час саміту "Великої сімки" (G7) повідомить, що розмір відступних через Brexit без угоди складе не 39 млрд фунтів стерлінгів ($ 48 млрд), а 9 млрд фунтів стерлінгів ($ 11 млрд). Як повідомляє Mail on Sunday, ця сума може бути скорочена навіть більше - до 7 млрд фунтів стерлінгів ($ 8,6 млрд). Нагадаємо, що президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки" (G7).

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію