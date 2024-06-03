Угода щодо російсько-китайського газопроводу наштовхнулася на перешкоду – FT

Китай зажадав платити за ціною, близькою до російських внутрішніх цін, які сильно субсидуються, і зобов'язується купувати лише невелику частину від запланованої річної потужності газопроводу в 50 мільярдів кубометрів.

Спроби росії укласти угоду щодо будівництва газопроводу з Китаєм зайшли в глухий кут через необґрунтовані вимоги Пекін щодо ціни та обсягів поставок.

Про це повідомляє Financial Times.

Джерела видання повідомили, що Китай зажадав платити за ціною, близькою до російських внутрішніх цін, які сильно субсидуються, і зобов'язується купувати лише невелику частину від запланованої річної потужності газопроводу в 50 мільярдів кубометрів.

Жорстка позиція Пекіна щодо газопроводу "Сила Сибіру 2" підкреслює, що вторгнення росії в Україну зробило диктатора владіміра путіна все більш залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна в плані економічної підтримки.

За словами людей, угода щодо трубопроводу була одним з трьох головних прохань, з якими путін звернувся до Сі Цзіньпіна під час їхньої зустрічі минулого місяця, поряд з розширенням діяльності китайських банків в росії і тим, щоб Китай проігнорував мирну конференцію, яку організовує Україна цього місяця.

Офіційно Китай проголошує нейтральну позицію щодо війни росії в Україні. Проте, дії свідчать про інше. Китайські компанії продовжують постачати до росії товари подвійного призначення, які можуть бути використані для виробництва зброї. Це суперечить заявам про нейтралітет і викликає занепокоєння з боку міжнародної спільноти.

Державний департамент США чітко заявив про можливість розширення санкцій, якщо Пекін надасть зброю москві.

Важливо зазначити, що нещодавній візит російського диктатора владіміра путіна до Китаю після його так званої "інавгурації" та зустріч з лідером Китаю дає підстави вважати, що між країнами могли мати місце певні домовленості, які й дають росії можливість продовжувати війну.