Угоду про продаж TikTok укладуть до 5 квітня – президент США

Вже є кілька компаній, які готові торгуватися.

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що угоду з китайською материнською компанією TikTok ByteDance про продаж програми для коротких відео укладуть до суботи.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Ще в січні Трамп встановив крайній термін 5 квітня, аби соцмережа TikTok знайшла покупця не з Китаю.

Інакше програмі загрожує заборона США з міркувань нацбезпеки, яка набуде чинності того ж місяця, відповідно до закону від 2024 року.

"У нас багато потенційних покупців. До TikTok виявляється величезний інтерес. Я б хотів, щоб TikTok залишився живий", - сказав Трамп.

В кінці тижня приватна інвестиційна компанія Blackstone розглядає можливість внесення невеликої міноритарної інвестиції в діяльність TikTok в Америці.

Компанія Blackstone обговорює доєднання до наявних некитайських акціонерів ByteDance, щоб внести свіжий капітал для участі в торгах за американський бізнес TikTok.

Наразі саме ця група лідирує.

В США вважають, що володіння TikTok компанією ByteDance робить її залежною від китайського уряду, і Китай може використовувати застосунок для проведення операцій впливу проти США та збору даних про американців.

Такоже президент США казав, що готовий продовжити квітневий дедлайн, якщо не буде досягнуто угоди щодо застосунку соціальної мережі.

Раніше стало відомо, що Трамп готовий переглянути митні тарифи для Китаю, щоб забезпечити угоду з продажу TikTok.