Угорщина доєдналася до коаліції з розмінування України

Будапешт долучилася до Коаліції з протимінної діяльності, який займатиметься розмінуванням територій України.

Про це повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький на Facebook-сторінці.

"Угорщина - у кулуарах засідання міністерського рівня в Брюсселі — підписала Заяву про намір з 20 іншими державами-членами НАТО щодо створення Коаліції з протимінної діяльності", - заявив міністр угорського відомства.

Він додав, що сили оборони Угорщини зроблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою шляхом проведення тренувань з протимінної діяльності.

Нагадаєамо, що саме Литва очолить коаліцію з 20 країн із розмінування України.