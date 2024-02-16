Угорщина доєдналася до коаліції з розмінування України
Про це повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький на Facebook-сторінці.
"Угорщина - у кулуарах засідання міністерського рівня в Брюсселі — підписала Заяву про намір з 20 іншими державами-членами НАТО щодо створення Коаліції з протимінної діяльності", - заявив міністр угорського відомства.
Він додав, що сили оборони Угорщини зроблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою шляхом проведення тренувань з протимінної діяльності.
Нагадаєамо, що саме Литва очолить коаліцію з 20 країн із розмінування України.