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Угорщина долучається до китайсько-бразильської ініціативи "Друзі миру"

27 вересня 2024, 20:02
Угорщина долучається до китайсько-бразильської ініціативи
Фото: Getty Images
Глава МЗС Угорщини вважає, що війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів.

Будапешт візьме участь у засновній зустрічі ініціативи Друзі миру у Нью-Йорку, яку створюють Китай і Бразилія для просування власного плану припинення війни в Україні. 

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає MTI.

"Є велика більшість країн, які виступають за мир, і до них належить Угорщина. Але мало європейських країн входять до цієї групи", - заявив Сійярто.

Він додав, що країни Глобального Півдня "втомилися платити свою ціну за війну за тисячі кілометрів від них", та що "країни Заходу лише підживлюють війну і ухвалюють рішення, що погіршують ситуацію". 

За його словами до ініціативи Китай та Бразилії вже приєдналися 15 країн, зокрема Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія. 

"Ініціатори зустрічі вирішили запросити туди три європейські держави - нас, Угорщину, Францію та Швейцарію. Меседж цієї зустрічі - що розв’язки війни в Україні неможливо досягти на полі бою. Війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів, і чим швидше вони почнуться, тим більше життів можна буде врятувати, тим меншою буде загроза ескалації та нові руйнування", - констатував глава угорського МЗС.

Кілька днів тому ми повідомляли, що Бразилія і Китай просувають в ООН спільний "мирний план" щодо України.

 

КитайУгорщинабразиліяПетер Сійярто

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