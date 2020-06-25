Також угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на будівництво дороги

Угорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками, що утворилися в західних областях. Також країна запропонувала фінансову допомогу для будівництва доріг у Закарпатській області.

Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто на брифінгу, передає РБК - Україна.

Сійярто зазначив, що угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на дороги.

"Ми дуже сподіваємося, що ці гроші будуть використані і дороги будуть побудовані", - сказав він.

Міністр зазначив, що уряд Угорщини розробив ряд заходів для боротьби проти паводків.

"Якщо Угорщина може допомогти, ми готові це зробити", - додав він.

Нагадаємо, що Угорщина назвала умови, за яких може бути розблоковано проведення засідання Україна-НАТО. Зокрема, Україна повинна вирішити питання з освітою і правами угорської меншини.