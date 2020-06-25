CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУгорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками, що утворилися в західних областях. Також країна запропонувала фінансову допомогу для будівництва доріг у Закарпатській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Угорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками
Також угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на будівництво дороги
Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)
Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто на брифінгу, передає РБК - Україна.
Сійярто зазначив, що угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на дороги.
"Ми дуже сподіваємося, що ці гроші будуть використані і дороги будуть побудовані", - сказав він.
Міністр зазначив, що уряд Угорщини розробив ряд заходів для боротьби проти паводків.
"Якщо Угорщина може допомогти, ми готові це зробити", - додав він.
Нагадаємо, що Угорщина назвала умови, за яких може бути розблоковано проведення засідання Україна-НАТО. Зокрема, Україна повинна вирішити питання з освітою і правами угорської меншини.
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