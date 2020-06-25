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Угорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками

Також угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на будівництво дороги
Угорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками, що утворилися в західних областях. Також країна запропонувала фінансову допомогу для будівництва доріг у Закарпатській області.
Угорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)

 Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто на брифінгу, передає РБК - Україна.

Сійярто зазначив, що угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на дороги.

"Ми дуже сподіваємося, що ці гроші будуть використані і дороги будуть побудовані", - сказав він.

Міністр зазначив, що уряд Угорщини розробив ряд заходів для боротьби проти паводків.

"Якщо Угорщина може допомогти, ми готові це зробити", - додав він.

Нагадаємо, що Угорщина назвала умови, за яких може бути розблоковано проведення засідання Україна-НАТО. Зокрема, Україна повинна вирішити питання з освітою і правами угорської меншини.

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25 06 2020 14:20
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