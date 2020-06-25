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В Угорщині назвали умови розблокування засідання Україна-НАТО

Україна має вирішити питання освіти та угорських нацменшин
Угорщина назвала умови, за яких може бути розблоковано проведення засідання Україна-НАТО. Зокрема, Україна повинна вирішити питання з освітою і правами угорської меншини.
В Угорщині назвали умови розблокування засідання Україна-НАТО Фото: google.com

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає кореспондент РБК-Україна.

Сійярто висловив сподівання, що найближчим часом сторонам вдасться вирішити ці питання.

"Засідання Україна-НАТО буде розблоковано, як тільки будуть вирішені питання, пов'язані з утворенням і правами угорської меншини. Як тільки це буде забезпечено, ми зробимо все, щоб засідання на рівні міністрів могли проходити", - сказав глава МЗС Угорщини.

Також він зазначив, що в найближчі тижні має пройти зустріч комісії з питань нацменшин, під час якої має бути визначений план по вирішенню проблемних питань.

Нагадаємо, що у Києві в четвер, 25 червня, відбудеться четверте засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Це буде перше засідання комісії за майже сім років.

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25 06 2020 13:40
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