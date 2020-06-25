В Угорщині назвали умови розблокування засідання Україна-НАТО
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає кореспондент РБК-Україна.
Сійярто висловив сподівання, що найближчим часом сторонам вдасться вирішити ці питання.
"Засідання Україна-НАТО буде розблоковано, як тільки будуть вирішені питання, пов'язані з утворенням і правами угорської меншини. Як тільки це буде забезпечено, ми зробимо все, щоб засідання на рівні міністрів могли проходити", - сказав глава МЗС Угорщини.
Також він зазначив, що в найближчі тижні має пройти зустріч комісії з питань нацменшин, під час якої має бути визначений план по вирішенню проблемних питань.
Нагадаємо, що у Києві в четвер, 25 червня, відбудеться четверте засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Це буде перше засідання комісії за майже сім років.
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