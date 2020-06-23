Україна і Угорщина проведуть перше за сім років засідання спільної комісії
Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ, передає РБК - Україна.
Засідання пройде під головуванням міністрів закордонних справ України та Угорщини Кулеби Дмитра і Петер Сійярто.
"Очікується, що сторони обговорять розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, розглянуть низку спільних економічних і транспортних проектів, поліпшення прикордонної та транскордонної інфраструктури, пожвавлення співпраці в аграрній сфері, а також у сфері енергетики та охорони навколишнього середовища", - повідомили в МЗС.
Відзначимо, між Україною та Угорщиною зберігаються непрості політичні відносини. Зокрема, Угорщина продовжує блокувати вступ України в НАТО, вимагаючи від українського уряду вирішення питання мови і освіти угорської нацменшини.
Нагадаємо, що реакція угорської громади Закарпаття на ухвалений закон "Про повну загальну середню освіту" виявилась негативною.
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