Україна і Угорщина проведуть перше за сім років засідання спільної комісії Зустріч відбудеться 25 червня в Києві

У Києві в четвер, 25 червня, відбудеться четверте засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Це буде перше засідання комісії за майже сім років.

Фото: Кулеба та Сійярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ, передає РБК - Україна. Засідання пройде під головуванням міністрів закордонних справ України та Угорщини Кулеби Дмитра і Петер Сійярто. "Очікується, що сторони обговорять розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, розглянуть низку спільних економічних і транспортних проектів, поліпшення прикордонної та транскордонної інфраструктури, пожвавлення співпраці в аграрній сфері, а також у сфері енергетики та охорони навколишнього середовища", - повідомили в МЗС. Відзначимо, між Україною та Угорщиною зберігаються непрості політичні відносини. Зокрема, Угорщина продовжує блокувати вступ України в НАТО, вимагаючи від українського уряду вирішення питання мови і освіти угорської нацменшини. Нагадаємо, що реакція угорської громади Закарпаття на ухвалений закон "Про повну загальну середню освіту" виявилась негативною.

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