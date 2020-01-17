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В угорській громаді Закарпаття негативно відреагували на закон про середню освіту

Як зазначається, попри те, що новий закон, за словами його розробників, демонструє максимально можливий рівень компромісу, угорці не вважають, що суперечку вже владнано
Так, Науково-дослідний центр імені Антонія Годинки (працює на базі угорського інституту ім. Ракоці ІІ в Берегові) вже оприлюднив свій висновок, що закон про середню освіту є "черговим кроком українізації".
В угорській громаді Закарпаття негативно відреагували на закон про середню освіту Фото: crimea.comments.ua

Перша реакція угорської громади Закарпаття  на ухвалений напередодні закон "Про повну загальну середню освіту" виявилась негативною, повідомляє "Українська правда".

Як зазначається, попри те, що новий закон, за словами його розробників, демонструє максимально можливий рівень компромісу, угорці не вважають, що суперечку вже владнано.

Зокрема, з’явилася і перша жорстка критика. Так, Науково-дослідний центр імені Антонія Годинки (працює на базі угорського інституту ім. Ракоці ІІ в Берегові) вже оприлюднив свій висновок, що закон про середню освіту є "черговим кроком українізації".

"Мейнстримна думка серед організацій угорців України: "має повернутися все, як було до 2017 року, із дозволом на 100% викладання угорською мовою". Це створює глухий кут, адже реальність така, що так, як було до ухвалення закону про освіту, вже не буде", - йдеться у статті.

Нагадаємо, що Схвалений ВР законопроект "Про повну загальну середню освіту" передбачає забезпечення інклюзивної освіти.

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17 01 2020 13:16
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