Схвалений ВР законопроект "Про повну загальну середню освіту" передбачає забезпечення інклюзивної освіти

За законопроект №0901 у цілому проголосували 327 народних депутатів

"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для отримання ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів", - ідеться в законопроекті.

Законопроект №0901 "Про повну загальну середню освіту", ухвалений Верховною Радою в четвер у цілому, гарантує здобуття середньої освіти людям з особливими потребами: один із розділів у законопроекті повністю присвячений інклюзивній освіті.

"Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для отримання ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів", - ідеться в законопроекті.

Документ передбачає, що держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти, а для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби й індивідуальні можливості.

В освітньому процесі соціальні потреби учня з особливими освітніми потребами забезпечує асистент учня - соціальний працівник, один із батьків учня або уповноважена ними особа.

Законопроект також передбачає індивідуальне навчання, яке реалізовується на основі індивідуального плану учня. Індивідуальний план учня забезпечує виконання освітньої програми установи та передбачає його участь у контрольних заходах, а також у разі необхідності може враховувати особливі освітні потреби учня, визначені за результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки його розвитку.

Індивідуальний навчальний план може відрізнятися від освітньої програми навчального закладу послідовністю, формою, а також враховувати особливості засвоєння учнем освітніх компонентів.

У разі здобуття освіти екстерном індивідуальний навчальний план складається в обов'язковому порядку, а в разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою - за бажанням учня і/або його батьків.

Оцінки відповідності результатів навчання учнів, які завершили початкову, базову середню або профільну середню освіту, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожен рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки.

Законопроект також обумовлює права батьків учнів, серед яких - можливість присутності на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням із керівником закладу.

Як повідомлялося, за законопроект №0901 у цілому проголосували 327 народних депутатів.

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