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В Україні розпочалась реєстрація на пробне ЗНО-2020

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест лише з одного навчального предмета
З 3 січня в Україні почалась реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Триватиме вона до 24 січня.
В Україні розпочалась реєстрація на пробне ЗНО-2020 Фото:Укрінформ

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, повідомляє "Громадське".

"Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) - 28 березня", - йдеться в повідомлені.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест лише з одного навчального предмета.

Взяти участь у пробному ЗНО коштує, залежно від регіону, від 138 грн до 150 грн.

В Центрі зазначили, що результати такого тесту нікуди не зараховують. Вони покликані ознайомити абітурієнтів з стандартизованими тестами, підготувати їх психологічно, навчити ефективно розподіляти час та оцінити рівень навчальних досягнень.

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03 01 2020 10:10
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