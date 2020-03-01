В Україні розпочалась реєстрація на пробне ЗНО-2020
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, повідомляє "Громадське".
"Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) - 28 березня", - йдеться в повідомлені.
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест лише з одного навчального предмета.
Взяти участь у пробному ЗНО коштує, залежно від регіону, від 138 грн до 150 грн.
В Центрі зазначили, що результати такого тесту нікуди не зараховують. Вони покликані ознайомити абітурієнтів з стандартизованими тестами, підготувати їх психологічно, навчити ефективно розподіляти час та оцінити рівень навчальних досягнень.
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