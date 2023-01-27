Угорщина накладе вето на санкції проти росії щодо ядерної енергетики

Будапешт вважає, що такі санкції нібито послаблюють економіку Європи

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти росії, що стосуються ядерної енергетики, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.

"Ми не дозволимо реалізовувати план включення атомної енергетики в санкції. Про це не може бути й мови", – сказав Орбан.

Угорщина неодноразово критикувала санкції Євросоюзу щодо росії, заявляючи, що вони начебто не змогли суттєво послабити рф, й навпаки, санкції нібито знищують європейську економіку.

Україна закликала 27 країн-членів ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію "Росатом" до санкційного списку.

Нагадаємо, в грудні Віктор Орбан заявив, що українці можуть воювати доти, доки Сполучені Штати підтримуватимуть їх зброєю і грошима.