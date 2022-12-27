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ПОЛІТИКА

Війна припиниться, якщо США припинять надавати Україні гроші та зброю, - вважає прихильник путіна Орбан

27 грудня 2022, 15:46
Війна припиниться, якщо США припинять надавати Україні гроші та зброю, - вважає прихильник путіна Орбан
Антикор
Угорщина не зацікавлена в тому, щоб здати всі економічні відносини з росією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре не засудив російську агресію та заявив, що  українці можуть воювати доти, доки США підтримуватимуть їх зброєю і грошима, пише Magyar Nemzet.

За словами Орбана, цей рік був найнебезпечнішим за останні тридцять років, а Угорщина зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні,  зростання ж цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Віктор Орбан підтвердив позицію Угорщини, що у війні необхідне припинення вогню, а потім мирні переговори.

"Україна може продовжувати воювати тільки до тих пір, поки США підтримують їх грошима і зброєю. Якщо американці хочуть миру, то мир буде" - заявив він.

Він зазначив, що Угорщина є "проугорською".

"Наша відповідь на питання, чи ми знаходимося на хорошій чи поганій стороні історії, полягає в тому, що ми знаходимося на угорській стороні історії", - пояснив він.

"Ми підтримуємо і допомагаємо Україні, ми зацікавлені у виживанні суверенної України, і ми зацікавлені в тому, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи. Але ми не зацікавлені в тому, щоб здати всі наші економічні відносини з росією", - підкреслив прем'єр-міністр Угорщини.


РосіяСШАУгорщинавійнапідтримкаУкраїнаОрбанрф тероризм

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