Угорщина ніколи не надсилатиме Україні зброю – глава МЗС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб "не продовжувати війну".
Про це він розповів в інтерв’ю CNBC.
За словами Сійярто, Угорщина ніколи не постачатиме озброєння в Україну, оскільки "що більше зброї буде поставлено, то довше триватиме війна".
Глава МЗС зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в жовтні з президентом росії владіміром путіним, щоб з'ясувати, чи є можливості для "миру в конфлікті".
У виданні зауважили, попри те, що Угорщина є членом ЄС, вона підтримує більш дружні зв'язки з росією, виступаючи проти європейських санкцій щодо москви та проти спроб обмежити імпорт російської нафти та газу.
Угорщина захищає свою енергетичну співпрацю з росією, заявляючи, що їй необхідно підтримувати постачання енергоносіїв та боротися з інфляцією.
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