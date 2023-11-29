Угорщина ніколи не надсилатиме Україні зброю – глава МЗС

"Що більше зброї буде поставлено, то довше триватиме війна".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб "не продовжувати війну".

Про це він розповів в інтерв’ю CNBC.

За словами Сійярто, Угорщина ніколи не постачатиме озброєння в Україну, оскільки "що більше зброї буде поставлено, то довше триватиме війна".

Глава МЗС зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в жовтні з президентом росії владіміром путіним, щоб з'ясувати, чи є можливості для "миру в конфлікті".

У виданні зауважили, попри те, що Угорщина є членом ЄС, вона підтримує більш дружні зв'язки з росією, виступаючи проти європейських санкцій щодо москви та проти спроб обмежити імпорт російської нафти та газу.

Угорщина захищає свою енергетичну співпрацю з росією, заявляючи, що їй необхідно підтримувати постачання енергоносіїв та боротися з інфляцією.

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