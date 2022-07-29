Угорщина планує купити у РФ додаткові 700 мільйонів кубометрів газу

В Угорщини буде достатньо газу. Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 млн кубометрів газу, цю угоду можна підписати влітку, і тоді ми будемо в безпеці

Угорщина розраховує підписати угоду з Росією про додаткові поставки газу в обсязі 700 мільйонів кубометрів до кінця літа.

Про це в ефірі державного радіо заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, пише Reuters.

"В Угорщини буде достатньо газу. Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 млн кубометрів газу, цю угоду можна підписати влітку, і тоді ми будемо в безпеці", - сказав Орбан.

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, газові сховища Угорщини зараз заповнені приблизно на 50%, що покриває 29% її річного споживання.

При цьому Угорщина, яка приблизно на 85% залежить від російського газу, рішуче виступає проти ідеї санкцій ЄС щодо імпорту російського газу. Свою політику щодо РФ в Угорщині називають "прагматичними відносинами".

Згідно з 15-річною угодою з російським "Газпромом", підписаною минулого року, Угорщина отримує 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 мільярд кубометрів через газопровід з Австрії.