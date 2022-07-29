НОВИНИУгорщина розраховує підписати угоду з Росією про додаткові поставки газу в обсязі 700 мільйонів кубометрів до кінця літа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Угорщина планує купити у РФ додаткові 700 мільйонів кубометрів газу
В Угорщини буде достатньо газу. Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 млн кубометрів газу, цю угоду можна підписати влітку, і тоді ми будемо в безпеці
Фото: з вільного доступу
Про це в ефірі державного радіо заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, пише Reuters.
"В Угорщини буде достатньо газу. Ми ведемо переговори з росіянами про закупівлю додатково 700 млн кубометрів газу, цю угоду можна підписати влітку, і тоді ми будемо в безпеці", - сказав Орбан.
Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, газові сховища Угорщини зараз заповнені приблизно на 50%, що покриває 29% її річного споживання.
При цьому Угорщина, яка приблизно на 85% залежить від російського газу, рішуче виступає проти ідеї санкцій ЄС щодо імпорту російського газу. Свою політику щодо РФ в Угорщині називають "прагматичними відносинами".
Згідно з 15-річною угодою з російським "Газпромом", підписаною минулого року, Угорщина отримує 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 мільярд кубометрів через газопровід з Австрії.
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29 07 2022 13:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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