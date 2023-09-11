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Угорщина планує відмовитись від російського палива для АЕС

11 вересня 2023, 08:17
Угорщина планує відмовитись від російського палива для АЕС
Фото: Getty Images
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував намір відмовиться від використання російського палива на АЕС.

Про це інформує Bloomberg.

Угорський прем’єр оприлюднив план з 15 пунктів щодо зміцнення країни, яка переживає рецесію, гострий брак робочої сили і залежність від російських енергоносіїв.

"План передбачає спробу підвищення рівня народжуваності, кроки з модернізації армії та спроби замінити російське ядерне паливо французьким на єдиній атомній станції країни", - заявив Орбан.

Орбан найдовше перебуває при владі серед усіх країн ЄС і він планує залишатися при владі ще до 2034 року, пишуть місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, що днями Угорщина погрожує заблокувати вступ України до ЄС.
РосіяАЕСУгорщинапаливо

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