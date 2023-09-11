Угорщина планує відмовитись від російського палива для АЕС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував намір відмовиться від використання російського палива на АЕС.

Про це інформує Bloomberg.

Угорський прем’єр оприлюднив план з 15 пунктів щодо зміцнення країни, яка переживає рецесію, гострий брак робочої сили і залежність від російських енергоносіїв.

"План передбачає спробу підвищення рівня народжуваності, кроки з модернізації армії та спроби замінити російське ядерне паливо французьким на єдиній атомній станції країни", - заявив Орбан.

Орбан найдовше перебуває при владі серед усіх країн ЄС і він планує залишатися при владі ще до 2034 року, пишуть місцеві ЗМІ.