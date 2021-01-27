Угорщина продовжить реабілітацію українських військових і прийматиме дітей на відпочинок

"Якщо ситуація з епідемією нам дасть змогу, то цього літа ми продовжуватимемо цю програму", - сказав Сіярто на прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Угорщина продовжить реабілітацію українських військових і прийматиме дітей зі Сходу України на відпочинок, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час робочого візиту до України.

"Щоб іще раз відзначити наші добрі наміри, я хочу сказати, що ми продовжуватимемо надавати гуманітарну підтримку Україні. До цього часу 2 300 українських дітей зі східних територій України відпочивали в Угорщині. Якщо ситуація з епідемією нам дасть змогу, то цього літа ми продовжуватимемо цю програму", - сказав Сіярто на прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в середу.

Глава МЗС Угорщини також зазначив, що його країна надала лікування 42 військовим, які постраждали внаслідок війни на Сході України.

"І, звісно, ми готові продовжувати цю програму. Ми сподіваємося, що наші медичні можливості (але це залежить від ситуації з епідемією) будуть такими, що ми зможемо продовжувати і цю програму", - додав він.

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