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В ОП розповіли про "джентельменську угоду" з Угорщиною для врегулювання кризи

Робота над документом ведеться
Україна та Угорщина працюють над розробкою угоди, щоб врегулювати увесь комплекс спірних питань між державами.
В ОП розповіли про "джентельменську угоду" з Угорщиною для врегулювання кризи Фото: з відкритих джерел

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

Жовква нагадав, що 27 січня на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністр закордонних справ Угорщини прибуде до України і проведе низку офіційних зустрічей. 

"До слова, буде обговорюватися весь комплекс питань. Ми неодноразово заявляли, що бажаним для України було б укладення відповідного договору чи угоди між Україною та Угорщиною, які б врегулювали цей комплекс питань. Так звана джентльменська угода - угода про паритетність, рівність, взаємовигідність відносин", - розповів заступник глави ОП.

За словами Жовкви, над таким документом робота ведеться.

"За дорученням президента такий документ було підготовлено українською стороною, передано угорській стороні, отримано їхню реакцію і зараз процес триває… У цьому документі буде закладена так звана, як це модно зараз казати, дорожня карта", - сказав Жовква.

Як відомо, нове загострення у відносинах між обома державами почалося після серії обшуків, проведених СБУ на Закарпатті наприкінці минулого року та повідомлень про кримінальні провадження проти посадовців-угорців. 

Лідер товариства угорської культури Василь Брензович, що став один з фігурантом розслідувань, на початку грудня залишив Україну. Криза додатково загострилася після некоректних заяв представників угорської партії влади про ситуацію в Україні.

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18 01 2021 12:56
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