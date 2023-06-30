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Угорщина проти виділення Україні €50 млрд – Орбан

30 червня 2023, 17:27
Угорщина проти виділення Україні €50 млрд – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти того, щоб Єврокомісія надала Україні фінансову підтримку.

Таку заяву Орбан зробив під час виступу в ефірі державного радіо.

Про це пише Reuters.

"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро", – заявив Орбан.

За його словами, Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн.

Угорщина і Польща також заблокували текст резолюції щодо підтримки біженців з України.
Українафінансова допомогаОрбанУгорищна

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