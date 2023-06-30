Угорщина проти виділення Україні €50 млрд – Орбан
30 червня 2023, 17:27
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти того, щоб Єврокомісія надала Україні фінансову підтримку.
Таку заяву Орбан зробив під час виступу в ефірі державного радіо.
"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро", – заявив Орбан.
За його словами, Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн.Угорщина і Польща також заблокували текст резолюції щодо підтримки біженців з України.