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Угорщина та Польща заблокували текст резолюції щодо підтримки біженців з України

30 червня 2023, 15:07
Угорщина та Польща заблокували текст резолюції щодо підтримки біженців з України
Мексиканські біженці
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що через позиції Польщі та Угорщини запропонована Чехією фінансова підтримка країнам, які приймають українських біженців – "під загрозою зриву".

Про це повідомляє Radio Prague International.

"Польща і Угорщина відкидають будь-який текст, в якому згадується міграція", – сказав Фіала.

За його словами, ці країни виступають проти інтересів Чехії.

Видання пише, що заява чеського прем'єра пролунала близько першої години ночі після призупинення дебатів з міграційної політики, в результаті яких загальна резолюція не була схвалена.

Як зазначається, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і його угорський колега Віктор Орбан заблокували перемовини та вимагають одностайного ухвалення рішення щодо міграції. Також вони виступили проти нещодавньої угоди більшості держав ЄС щодо розподілення прийому біженців між країнами ЄС.

Раніше президенти Польщі та Литви заявили, що підтримують ідею інтеграції України в НАТО.

 
ЄСПольщаУгорщинабіженці

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