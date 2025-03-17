Угорщина розкритикувала ЄС за відмову захищати права угорців в Україні

На думку глави МЗС Угорщини, Брюссель хоче "кинути людей Закарпаття та його права на поталу", щоб змусити Україну якнайшвидше приєднатися до ЄС.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто поскаржився, що на зустрічі глав дипломатїі країн ЄС 17 березня не побачив підтримки позиції Будапешта стосовно захисту прав угорців в Україні.

Про це повідомляє Telex.

Сійярто розповів угорським журналістам після засідання глав МЗС країн ЄС, що його український колега Андрій Сибіга описав питання угорців на Закарпатті як штучну проблему, що, за його словами, є неприйнятним.

Він також назвав скандальним той факт, що деякі міністри закордонних справ підтримали Україну та заявили, що права закарпатських угорців мають оцінюватись інституціями ЄС.

На думку глави МЗС Угорщини, Брюссель хоче "кинути людей Закарпаття та його права на поталу", щоб змусити Україну якнайшвидше приєднатися до ЄС.

Також Сійярто переказав нібито твердження міністерки закордонних справ Німеччини про те, що Угорщина "повинна вирішити, до якого клубу вона хоче належати".

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що переговори про вступ України до ЄС затягуються через Угорщину. Будапешт блокує перемовини.