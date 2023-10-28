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ПОЛІТИКА

Угорщина відмовиться погоджувати 12-ий пакет санкцій проти рф

28 жовтня 2023, 15:42
Угорщина відмовиться погоджувати 12-ий пакет санкцій проти рф
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Як відзначив Сіярто, Угорщина відмовиться погоджувати те, що "суперечить національним інтересам" його країни.

Угорщина відмовиться погоджувати 12-ий пакет санкцій проти російської федерації, якщо до обмежень потраплять газова, нафтова й атомна сфери промисловості країни-терориста.

Про це заявив в інтерв'ю голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто російському виданню.

Як відзначив Сіярто, Угорщина відмовиться погоджувати те, що "суперечить національним інтересам" його країни. 

"Я можу вам сказати точно: якщо в наступному пакеті буде щось, що суперечить нашим національним інтересам, ми точно не погодимося на його ухвалення. Червона лінія для нас, очевидно, стосується енергетики, газу, нафти, атомної енергії та будь-яких інших аспектів, які можуть завдати шкоди нашій державній економіці", - заявив міністр закордонних справ. 

Зокрема міністр відзначив, що Будапешт не вважає необхідним продовжувати санкційну політику проти росії. Ба більше, Угорщина, за його словами, не бажає вносити до списку обмеження тих людей, хто "зробив щось хороше" для його країни. 

З початку повномасштабного вторгнення країни-терориста на територію України Європейський союз запровадив 11 пакетів санкцій. До списку обмежень потрапили, наприклад, заборона на імпорт російської нафти та відключення низки банків рф від системи SWIFT. Також мова йде й про велику кількість експортних обмежень.

Новий пакет, який стане 12-м за рахунком з моменту вторгнення росії, може включати заборону на поставки російських алмазів, подальше обмеження можливостей москви обходити санкції і включення до списку компаній у третіх країнах, які допомагають москві в цьому, повідомили співрозмовники на умовах анонімності.

Угорщинасанкціі проти росії

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