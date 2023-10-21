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ПОЛІТИКА

ЄС готується розпочати роботу над новим пакетом санкцій проти росії – Bloomberg

21 жовтня 2023, 08:56
ЄС готується розпочати роботу над новим пакетом санкцій проти росії – Bloomberg
Джерело: gmk.center
Очікується також, що ЄС розширить список заборонених товарів, які росія може використовувати у військових цілях.

Європейський союз найближчими днями почне консультації з країнами-членами щодо нового пакету санкцій, спрямованих проти росії за війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Новий пакет, який стане 12-м за рахунком з моменту вторгнення росії, може включати заборону на поставки російських алмазів, подальше обмеження можливостей москви обходити санкції і включення до списку компаній у третіх країнах, які допомагають москві в цьому, повідомили співрозмовники на умовах анонімності.

Євросоюз спільно з G7 працює над створенням механізму, який дасть змогу відстежувати переміщення алмазів через кордони, долаючи побоювання, що будь-яка заборона призведе до того, що торгівля просто буде переспрямована в інші країни.

Очікується також, що ЄС розширить список заборонених товарів, які росія може використовувати у військових цілях. Основна увага Євросоюзу і його союзників була спрямована на те, щоб перешкодити зусиллям кремля з придбання коротшого списку найважливіших товарів, необхідних для створення і постачання зброї, і в рамках цих зусиль вони прагнули чинити дипломатичний тиск на треті країни, які допомагають москві.

Зазначимо, що 11-й пакет європейських санкцій проти росії набув чинності 23 червня. Його Євросоюз ухвалив 21 червня.

Раніше повідомлялось, що країни G7 цього тижня обговорять чотири варіанти запровадження санкцій проти діамантів з рф, щоб позбавити росію ще одного джерела доходу.

ЄСсанкціїрф тероризм

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