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Угорщина відновила роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Україною

Робота пунктів пропуску з українського боку не припинялася
Угорщина в середу, 7 липня, відновила пропуск осіб і транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" і "Барабаш".
Угорщина відновила роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Україною Фото: "Радіо Свобода"

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Просимо громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною, врахувати, що пропуск здійснюється в пункті пропуску "Косино - Барабаш" із 8:00 до 20:00 (за київським часом) і в пункті пропуску "Дзвінкове - Лонья" з 8:00 до 19:00 (за київським часом)", - повідомляє Державна прикордонна служба України в середу.

Раніше угорська сторона повідомляла, що можливість перетнути зазначені пункти пропуску тимчасово була обмежена.

Робота пунктів пропуску з українського боку не припинялася.

Нагадаємо, що на кордоні Угорщини та України будують найбільший у Європі залізничний термінал

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07 07 2021 15:42
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