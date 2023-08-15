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Угорщина відстрочила платежі росії за будівництво АЕС

15 серпня 2023, 19:59
Угорщина відстрочила платежі росії за будівництво АЕС
Фото: Getty Images
Угорщина затримує виплату відсотків росії за угодою щодо будівництва АЕС "Пакш-2" і вимагає виплати кредитів у євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

За прогнозами, станція може бути введена в експлуатацію на початку 2030. Це набагато пізніше запланованого, через значні затримки, пов’язані з протидією російським інвестиціям у будівництво з боку Європейського Союзу і скаргами угорських регуляторів на якість планів росатома, який займається будівництвом об’єкту.

росія опублікувала поправки до фінансової угоди, погодженої з Будапештом ще в липні. 

Згідно з ними рф відстрочила платежі і вимагала виплати кредитів у євро.

Угорщина має 30 днів, з 16 серпня, для здійснення платежів за угодою, повідомляє Portfolio.hu.

Початок будівництва атомної станції було відкладено після того, як Управління ядерної енергетики Угорщини продовжило дозвіл до 11 жовтня 2024 року замість попереднього терміну завершення частини проєкту в жовтні цього року.

Угорщина отримала погодження Єврокомісії на внесення змін до контракту на будівництво двох енергоблоків АЕС "Пакш-2", укладеними з Росатомом.

Раніше Угорщина заявила, що має очікування, що Росатом побудує нові реактори в Пакші до 2030-31 років.

АЕСУгорщинаРосатом

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