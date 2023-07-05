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Угорщина очікує, що Росатом побудує нові реактори в Пакші до 2030-31 років – Reuters

05 липня 2023, 18:09
Угорщина очікує, що Росатом побудує нові реактори в Пакші до 2030-31 років – Reuters
Фото: Getty Images
Цей дозвіл прокладає шлях до розширення атомної станції у південному місті Пакш, яка зараз має чотири реактори, до шести.

Угорщина очікує, що російська державна компанія "Росатом" побудує два нових реактори на атомній електростанції "Пакш" до 2030 і 2031 років.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє агенція Reuters.

Сіярто провів у Будапешті спільну пресконференцію з міністром охорони здоров'я рф Міхаілом Мурашко.

У серпні 2022 року Угорщина видала дозвіл, який дав змогу російському Росатому побудувати два нових ядерних реактори.

Очікується, що проєкт обійдеться приблизно в 12,4 млрд доларів і збільшить потужність АЕС більш ніж у два рази. росія профінансує більшу частину проєкту кредитом у 10 млрд доларів, а Угорщина виплатить решту суми.

Об'єкт у Пакші, єдиній атомній електростанції в Угорщині, був побудований у 1980-х роках за радянськими технологіями. Петр Сіярто раніше заявляв, що нові реактори захистять країну від "диких коливань цін на енергоносії".

Київ закликає Захід до запровадження санкцій проти ядерної енергетики рф. Українська сторона, серед іншого, стверджує, що Росатом через компанії, які входять до його структури, закуповує технології, які потім використовуються російським ВПК.

УгорщинареакторРосатомвійна в Україніросія окупанти

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