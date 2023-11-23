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ПОЛІТИКА

Угорщина все ще не відповідає критеріям для отримання коштів ЄС – ЗМІ

23 листопада 2023, 09:34
Угорщина все ще не відповідає критеріям для отримання коштів ЄС – ЗМІ
Фото: Getty Images
Зазначається, що Угорщина чекає на отримання коштів із Фонду ЄС для відновлення та стійкості в розмірі 700 млн євро.

Двоє єврокомісарів заявили депутатам Європарламенту, що виконавча влада ЄС все ще не готова розблокувати мільярди євро для відновлення Угорщини.

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що Угорщина чекає на отримання коштів із Фонду ЄС для відновлення та стійкості в розмірі 700 млн євро, який був створений після пандемії COVID, а Європейська комісія заявляє, що кошти не будуть виділені, доки уряд Віктора Орбана не вирішить давні судові питання упередженості і верховенства права.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс привітав новий закон, ухвалений Будапештом, який має на меті усунути занепокоєння ЄС щодо незалежності судової системи, однак він зазначив, що це ще не кінець процесу і Угорщина має завершити супутні кроки імплементації.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з рф, а представники угорської влади відвідують москву.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу ЄС для України, а також майбутній вступ країни до організації, якщо лідери союзу не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

ЄСУгорщинаОрбан

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