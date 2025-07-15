Угорщина вимагає від ЄС зупинити мобілізацію в Україні

Він виступив проти, аби чоловіків-угорців мобілізували.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав країни ЄС вжити заходів проти примусового призову українців до армії.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Origo.

"Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову", - сказав Орбан.

За його словами, угорський уряд стежить за ситуацією та знає про родини, з яких під час призову забрали чоловіків-угорців.

Також угорський прем’р додав, що знає кількість загиблих і сиріт, тому закликав Брюссель втрутитися і зупинити практику "примусової мобілізації".

"Неприпустимо, аби людей забили до смерті в країні, що перебуває у стані війни, і якщо жертвою є громадянин країни-члена ЄС, Брюссель не може мовчати", - знаначив Орбан.

Також нещодавно Угорщина звинуватила Україну в побитті громадянина, ЗСУ спростовують.