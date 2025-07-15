Угорщина вимагає від ЄС зупинити мобілізацію в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав країни ЄС вжити заходів проти примусового призову українців до армії.
Про це він заявив в інтерв’ю виданню Origo.
"Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову", - сказав Орбан.
За його словами, угорський уряд стежить за ситуацією та знає про родини, з яких під час призову забрали чоловіків-угорців.
Також угорський прем’р додав, що знає кількість загиблих і сиріт, тому закликав Брюссель втрутитися і зупинити практику "примусової мобілізації".
"Неприпустимо, аби людей забили до смерті в країні, що перебуває у стані війни, і якщо жертвою є громадянин країни-члена ЄС, Брюссель не може мовчати", - знаначив Орбан.
Також нещодавно Угорщина звинуватила Україну в побитті громадянина, ЗСУ спростовують.