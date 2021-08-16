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Угорщина винятково для жителів Закарпаття продовжила вакцинацію на кордоні

У серпні можливість вакцинуватись для жителів Закрпаття залишається на двох пунктах пропуску: "Загонь-Чоп", "Барабаш-Косино"
Угорщина продовжила можливість щеплення на кордоні для жителів Закарпаття до кінця серпня.
Угорщина винятково для жителів Закарпаття продовжила вакцинацію на кордоні Фото: Ukrinform

Про це повідомило видання InfoPost.Media, пише "Європейська правда".

Протягом липня уряд Угорщини створив мобільні пункти щеплення на своїх кордонах, надавши можливість безкоштовної вакцинації мешканцям прикордонних регіонів усіх 8 країн-сусідів Угорщини, включно з Україною.

Однак, тільки для жителів Закарпатської області цю можливість щеплення на кордоні було продовжено до кінця серпня.

Крім того, тільки для громадян України, які є мешканцями Закарпатської області, угорський уряд виділив вакцину Janssen від американську компанії Johnson&Johnson, яка передбачає тільки одне щеплення. Для мешканців інших країн-сусідів Угорщини було передбачено різні види вакцини за принципами наявності та залишковості.

У серпні можливість вакцинуватись для жителів Закрпаття залишається на двох пунктах пропуску: "Загонь-Чоп", "Барабаш-Косино".

За офіційною інформацією угорського урядового сайту koronavirus.gov.hu, починаючи з 2 липня і станом на 22 липня 2021 року всього було вакциновано 10 491 осіб з прикордонних з Угорщиною регіонів сусідніх країн - України, Сербії, Румунії, Хорватії, Словенії, Словаччини та Австрії. 

Після вакцинації люди отримують угорський сертифікат європейського зразка. У випадку з мешканцями Закарпатської області, сертифікати видаються через Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород.

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16 08 2021 13:15
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