Угорщина заблокувала переговори щодо членства України в Євросоюз

Будапешт вкотре висуває Києву додаткові умови.

Угорщина заблокувала перший блок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі.

Про це повідомив дипломат ЄС для польського радіо RMF FM.

В п'ятницю, 14 лютого, польське головування представило лист з умовами відкриття кластера "Фундаментальні питання", який буде надіслано Україні.

Мова йде про підготовку т прийняття двох дорожніх карт.

Одна з них стосується плану реформ у сфері верховенства права, а друга - реформи державного управління.

Цей лист підтримало багато країн Європейського Союзу,крім однієї делегації, а для його відправлення необхідне одностайне рішення.

Радіо повідомляє, що Угорщина у цьому питанні висунула Україні додаткові умови, а саме країна вимагає план захисту національних меншин.

"Це питання може затримати або навіть унеможливити відкриття першого кластеру у квітні. Тим більше, що це лише перший етап процедури, що містить ще два рішення, які мають бути прийняті одноголосно", - додали у виданні.

Блокування з боку Угорщини відбулося тоді, коли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Мюнхені, що ЄС має прискорити процес вступу України в Європейський Союз.

"Польща хоче відкрити два з шести переговорних кластерів (сфер) з Україною під час свого шестимісячного головування. Це кластер "Основи", що стосується верховенства права та цінностей, на яких ґрунтується ЄС, і кластер "Зовнішні відносини", що стосується зовнішньої та оборонної політики", - додало медіа.

Раніше Угорщина вимагала від України пояснень щодо "наклепницької кампанії" проти Будапешта.