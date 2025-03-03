Угорщина заблокувала проєкт Євросоюзу щодо гарантій безпеки України

Також Словаччина відмовилася від фінансової та військової підтримки Києва.

Сьогодні, 3 березня, Будапешт відхилив проєкт документа Євросоюзу щодо гарантій безпеки і військової допомоги Україні.

Про це інформує медіа організація Politico.

"На зустрічі послів ЄС у п’ятницю Угорщина відхилила проект тексту щодо України, який містить положення про гарантії безпеки, які блок може надати Києву, а також новий пакет військової допомоги", - пише видання.

Крім того, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовиться від фінансової чи військової підтримки Києва та відкинув підхід Заходу "мир через силу" як нереалістичний.

Раніше Прем'єр-міністр Угорщини заявляв, що вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини.