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Угорщина заблокувала проєкт Євросоюзу щодо гарантій безпеки України

03 березня 2025, 12:26
Угорщина заблокувала проєкт Євросоюзу щодо гарантій безпеки України
Фото: Getty Images
Також Словаччина відмовилася від фінансової та військової підтримки Києва.

Сьогодні, 3 березня, Будапешт відхилив проєкт документа Євросоюзу щодо гарантій безпеки і військової допомоги Україні. 

Про це інформує медіа організація Politico

"На зустрічі послів ЄС у п’ятницю Угорщина відхилила проект тексту щодо України, який містить положення про гарантії безпеки, які блок може надати Києву, а також новий пакет військової допомоги", - пише видання.

Крім того, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовиться від фінансової чи військової підтримки Києва та відкинув підхід Заходу "мир через силу" як нереалістичний.

Раніше Прем'єр-міністр Угорщини заявляв, що вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини.

 

УгорщинаЄвросоюзпідтримка України

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