Угорщина заблокувала заяву ЄС щодо Карабаху – ЗМІ

У заяві Борреля ішлось про те, що Азербайджан несе відповідальність за забезпечення прав і безпеки карабаських вірмен, включаючи їхнє право жити у своїх домівках без залякування та дискримінації.

Угорщина не дала свою згоду для затвердження заяви від імені всіх 27 країн-членів ЄС щодо ситуації у Нагірному Карабаху.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Зовнішньополітична служба ЄС напередодні оприлюднила заяву високого представника Євросоюзу з міжнародних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, у якій він попередив Азербайджан про заходи у разі порушення прав карабаських вірмен.

За даними Джозвяка, цю заяву планували подати як спільну позицію всіх 27 країн Євросоюзу, але Будапешт не погодився.

"Це мала бути заява 27 членів ЄС, але Угорщина заблокувала її", – написав Джозвяк у своєму (X)Twitter, посилаючись на три окремі джерела, знайомі з процесом підготовки документа.

У заяві Борреля ішлось про те, що Азербайджан несе відповідальність за забезпечення прав і безпеки карабаських вірмен, включаючи їхнє право жити у своїх домівках без залякування та дискримінації.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійяртопрокоментував інформацію про те, що його країна не дала згоди для затвердження заяви від імені всіх 27 країн-членів ЄС щодо ситуації у Нагірному Карабаху.

За словами Сійярто, Угорщина та кілька інших країн-членів ЄС "зробили зауваження та пропозиції щодо спільної заяви".

"Але консенсусу не було досягнуто, тому високий представник ЄС (Жозеп Боррель – ред.) виступив із заявою від свого імені", – зазначив він.

Сійярто запевняє, що Угорщина виступає за мир у Карабаху.

"Після багатьох років настав час покласти край стражданням народу Карабаху. Ці односторонні заяви не приносять користі, але ООН надає чудову можливість обговорити їх особисто", – додав він.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичної операції" в Нагірному Карабасі.

20 вересня влада Нагірного Карабаху прийняла пропозицію російських миротворців про припинення вогню.