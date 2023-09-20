Бої за Нагірний Карабах припиняються. Сторони домовилися про зустріч

Мова йде про розформування та повне роззброєння збройних формувань армії оборони Нагірного Карабаху та утилізацію важкої зброї.

Влада Нагірного Карабаху прийняла пропозицію російських миротворців про припинення вогню.

Про це повідомляє вірменське видання 24News із посиланням на власні джерела.

"Протягом двох днів завзятих боїв підрозділи Збройних Сил Арцаха героїчно оборонялися від противника, який перевершував у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому найбільших втрат. На жаль, арцахська сторона також має втрати і поранених, а на деяких ділянках противнику вдалося прорватися до бойових позицій Сил оборони, взяти під свій контроль низку висот та стратегічних вузлів доріг", — йдеться у заяві.

У зв'язку з цим влада Карабаха "приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню".

Бойові дії, "згідно з домовленостями з російською стороною", мають бути припинені о 13:00 20 вересня.

Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаха та виведення важкої техніки з території невизнаної республіки.

Питання з Азербайджанською стороною щодо "реінтеграції" та забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі у місті Євлах 21 вересня.

На ній обговорюватимуться питання, поставлені азербайджанською стороною про реінтеграцію, забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан для "відновлення конституційного ладу" почав нову військову операцію в Нагірному Карабаху. В регіоні працює авіація та артилерія.