Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Бої за Нагірний Карабах припиняються. Сторони домовилися про зустріч

20 вересня 2023, 13:13
Бої за Нагірний Карабах припиняються. Сторони домовилися про зустріч
з вільних джерел
Мова йде про розформування та повне роззброєння збройних формувань армії оборони Нагірного Карабаху та утилізацію важкої зброї.

Влада Нагірного Карабаху прийняла пропозицію російських миротворців про припинення вогню. 

Про це повідомляє вірменське видання 24News із посиланням на власні джерела.

"Протягом двох днів завзятих боїв підрозділи Збройних Сил Арцаха героїчно оборонялися від противника, який перевершував у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому найбільших втрат. На жаль, арцахська сторона також має втрати і поранених, а на деяких ділянках противнику вдалося прорватися до бойових позицій Сил оборони, взяти під свій контроль низку висот та стратегічних вузлів доріг", — йдеться у заяві.

У зв'язку з цим влада Карабаха "приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню".

Бойові дії, "згідно з домовленостями з російською стороною", мають бути припинені о 13:00 20 вересня.

Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаха та виведення важкої техніки з території невизнаної республіки.

Питання з Азербайджанською стороною щодо "реінтеграції" та забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі у місті Євлах 21 вересня.

На ній обговорюватимуться питання, поставлені азербайджанською стороною про реінтеграцію, забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан для "відновлення конституційного ладу" почав нову військову операцію в Нагірному Карабаху. В регіоні працює авіація та артилерія.

АзейбарджанКарабахприпиненя вогню

Останні матеріали

Польська партія
Політика
Польська партія "Право і справедливість" бореться за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої – Міхал Шульджинський
20 вересня 2023, 12:00
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на
Політика
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на "чмобіків" веде до катастрофи – Том Купер
20 вересня 2023, 10:20
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
Політика
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
19 вересня 2023, 16:40
Закулісна
Політика
Закулісна "бондіана". Поки Британія ловить шпигунів, ті вже "захопили" Австрію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 13:45
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 09:21
Пропагандони росіянам:
Політика
Пропагандони росіянам: "Треба бути схожими на північних корейців" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 16:45
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 14:30
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Політика
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 09:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється