ПОЛІТИКА

Азербайджан і Вірменія підписали в Білому домі мирну декларацію

09 серпня 2025, 08:35
Декларація включає передачу США ексклюзивних прав на стратегічний коридор на південному Кавказі, який отримав назву "Шлях Трампа для міжнародного миру і процвітання".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і премʼєр-міністр Вірменії Нікола Пашинян за посередництва президента США Дональда Трампа 8 серпня підписали в Білому домі спільну декларацію про відмову від бойових дій.

Про це стало відомо з прямої трансляції.

США додатково укладуть двосторонні угоди з обома країнами про розширення співпраці в галузі енергетики, торгівлі та технологій, включно зі штучним інтелектом.

Трамп також заявив, що США знімають обмеження на співпрацю з Азербайджаном у сфері безпеки. Їх наклали у 1992 році.

Християнська Вірменія і мусульманський Азербайджан понад століття сперечаються за деякі території, зокрема за Нагірний Карабах. Кожна з країн вважає район своєю історичною територією, у кожної свої аргументи й трактування історії. Після війни 1991—1993 років і підписаної мирної угоди Нагірний Карабах став невизнаною республікою, яку де-факто контролювала Вірменія, а де-юре вона була частиною Азербайджану.

1 січня 2024 року самопроголошена Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) припинила своє існування. У вересні 2023 Азербайджан почав останній військовий наступ на цю територію, вже 15 жовтня над колишньою столицею НКР Степанакертом замайорів азербайджанський прапор.

