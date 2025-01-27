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Угорщина заблокувала заяву ЄС щодо виборів у білорусі – ЗМІ

27 січня 2025, 10:05
Угорщина заблокувала заяву ЄС щодо виборів у білорусі – ЗМІ
Фото: Getty Images
Через це спільну заяву так і не опублікували.
Угорська сторона заблокувала заяву країн Європейського союзу про невизнання президентських виборів у білорусі.
 
Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на власні джерела у Брюсселі.
 
Саме через це висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос були змушені оприлюднити заяву від свого імені.
 
У заяві йдеться, що у виборчий процес у білорусі був позбавлений будь-якої легітимності через безпрецедентні репресії проти прав людини, а також обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ:
 
"Демократія вимагає вільних, чесних і прозорих виборів, що відбуваються в суспільстві, де переважають права людини, без обмежень свободи зібрань і слова, і де можуть вільно працювати плюралістичні ЗМІ. У білорусі це не так".
 
Нагадаємо, за попередніми даними, нелегітимний глава білорусі олександр лукашенко нібито всьоме виграв вибори президента, набравши 86,82% голосів.

 

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