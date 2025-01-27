Угорщина заблокувала заяву ЄС щодо виборів у білорусі – ЗМІ

Через це спільну заяву так і не опублікували.

Угорська сторона заблокувала заяву країн Європейського союзу про невизнання президентських виборів у білорусі.

Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на власні джерела у Брюсселі.

Саме через це висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос були змушені оприлюднити заяву від свого імені.

У заяві йдеться, що у виборчий процес у білорусі був позбавлений будь-якої легітимності через безпрецедентні репресії проти прав людини, а також обмеження політичної участі та доступу до незалежних ЗМІ: