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Угорщина заявляє про неготовність схвалити вступ Швеції до НАТО

18 вересня 2023, 16:11
Угорщина заявляє про неготовність схвалити вступ Швеції до НАТО
Фото: Getty Images
Спікер парламенту Угорщини Ласло Ковер заявив, що його країна не впевнена, чи потрібно ратифіковувати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інтерв'ю шведському телеканалу HirTV.  

"Я не впевнений, що нам потрібно схвалювати цю заявку", - сказав Ковер.

Свій коментар він дав після того, як минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто надіслав листа своєму шведському колезі, в якому назвав "упередженими і несправедливими" звинуваченнями з боку деяких шведських політиків на адресу угорського уряду.

Нагадаємо, що в липні Угорщина відклала ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

 

УгорщинаШвеціяНАТО

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