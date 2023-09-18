Угорщина заявляє про неготовність схвалити вступ Швеції до НАТО
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інтерв'ю шведському телеканалу HirTV.
"Я не впевнений, що нам потрібно схвалювати цю заявку", - сказав Ковер.
Свій коментар він дав після того, як минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто надіслав листа своєму шведському колезі, в якому назвав "упередженими і несправедливими" звинуваченнями з боку деяких шведських політиків на адресу угорського уряду.
Нагадаємо, що в липні Угорщина відклала ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.