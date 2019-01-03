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Угорські митники затримали українця, який пройшов КПП з кілограмом марихуани

Він заявив, що переправити наркотик його попросили
Угорські митники спіймали пішохода, який пройшов контрольно-пропускний пункт "Вилок" з кілограмом марихуани.
Угорські митники затримали українця, який пройшов КПП з кілограмом марихуани Фото: mukachevo.net

Під час митного контролю вже на боці Угорщини співробітники NAV звернули увагу на пішохода, який помітно нервував. Правоохоронці вирішили провести більш детальний огляд, під час якого чоловік добровільно передав митникам пакети, заховані в нього під одягом і в кишенях, повідомляє "Мукачево.net".

П'ять упаковок загальною вагою 1250 грамів виявилися похідними канабісу.

"Затриманий стверджує, що діяв за дорученням третьої особи - наркотичну речовину він повинен був перевезти з України в Угорщину і покласти біля дерева недалеко від кордону", - йдеться в повідомленні.


Фото: mukachevo.net

Про інцидент повідомили поліцію.

Також, в Україні вилучили найбільшу в історії партію метадону. Організатора угруповання та двох учасників затримано.

 
 
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01 03 2019 11:53
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